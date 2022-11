Zuschuss für Heizen und Energie: Flut von Anträgen

Die aktuelle Teuerung bringt viele Tiroler ins Schwitzen - aber nicht, weil es in deren Wohnungen übermäßig heiß ist! Mehr als 15.000 Haushalte in Tirol haben bis dato allein für den Heiz- und Energiekostenzuschuss des Landes einen Antrag gestellt. Deutlich mehr, als in den Jahren davor. Am Mittwoch traf sich in Innsbruck erstmals der neu geschaffene Teuerungsrat.