„Den Ärger der Autofahrer kann ich verstehen“

„Krone“:Frau Otto, bringt uns eine umstrittene Aktion wie jene am Montag in Graz in Sachen Klimakrise weiter?

Ilona Otto: Am besten wäre es natürlich, die Klimapolitik wäre schon weiter, dann könnten sich die jungen Menschen entspannen. Doch Entscheidungsträger haben derzeit andere Prioritäten. Mit solchen Aktionen soll Druck aufgebaut werden.