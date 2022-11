Flüchtlinge und Winter kommen

Der Winter steht vor der Tür. Immer mehr Flüchtlinge ebenfalls. Ihre „Tür“ ist - derzeit noch - die Grenze beim Burgenland. Der Brenner, er wird wohl bald auch vermehrt als „Tor“ wiederentdeckt. So wie 2015. An die 500 bis 600 Asylwerber „grüßen“ täglich mehr oder weniger im Burgenland. Neo-Regierungsmitglied Georg Dornauer sagt, das sind in drei Tagen die Bewohner seiner Heimatgemeinde Sellrain. Als dort langjähriger Bürgermeister weiß er, wovon er spricht. Willkommen in der realen Flüchtlingspolitik, Herr Dornauer!