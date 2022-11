Kasernenareal in Kufstein wird zu Flüchtlingsdorf

„Ja, da ist eines geplant“

In einem ersten Schritt hin zu mehr Plätzen sind zwei Containerdörfer geplant. Eines in der Landeshauptstadt, das zweite im Unterland. Dornauer bestätigte am Montag auf Nachfrage „Krone“-Infos, dass ein Standort am Areal der ehemaligen Kaserne bei Kufstein sein wird. „Ja, da ist eines geplant.“ Dass dort rund 300 Flüchtlinge Platz finden sollen, konnte oder wollte er nicht bestätigen. Das werde derzeit geprüft.