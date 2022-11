Inflation fraß Umsatzwachstum im Einzelhandel auf

Im September blieb ein kleines Plus

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man nur die Handelsumsätze im September 2022 heranzieht. Der Einzelhandel verzeichnete heuer im September gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzwachstum von zwölf Prozent, real blieb ein Plus von 1,6 Prozent übrig. Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren erwirtschaftete im September ein Umsatzplus von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das Absatzvolumen bedeutete das eine Steigerung um 3,8 Prozent. Der Handel mit Nichtnahrungsmitteln erzielte im September sowohl nominell (8,8 Prozent) als auch preisbereinigt (1,5 Prozent) ein Plus.