„Salzburg-Duo hat sehr gute Chancen auf Katar-WM“

Und das dank eines Bewerbs, den sie zunächst und typisch italienisch als lästige Verpflichtung betrachteten. Bis der bekannt titelhungrige Mourinho erkannte, dass eine Chance auf die Sieges-Trophäe besteht. Ähnlich entschlossen werden sie es nach der durchwachsenen Gruppenphase, in welcher sie erst am letzten Spieltag mit dem 3:1 gegen Rasgrad den Aufstieg fixierten, nun auch in der Europa League anlegen.