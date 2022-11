400 Mio. €! „Schöne, große Aufgabe“ für Salzburg

Das Derby wurde in jenem Stadion gespielt, in dem Salzburg also am 23. Februar gastiert - bereits zum wiederholten Mal. Sowohl 2009 in der EL-Gruppenphase als auch im Viertelfinale 2018 war Lazio der Gegner, damals schaffte man trotz einer 2:4-Niederlage im Stadion Olimpico den Halbfinal-Aufstieg und damit den bis dahin größten Erfolg der Red-Bull-Ära. „Wir haben in der Europa League schon einige schöne Europacupnächte gehabt“, dachte sich Kapitän Andreas Ulmer zurück.