DIESE fünf Salzburger träumen von der WM-Teilnahme

Auch in Salzburg träumt ein Quintett von einem Ticket in den Kleinstaat an der arabischen Halbinsel. Die besten Karten haben der Schweizer Noah Okafor und der Serbe Strahinja Pavlovic. Sollten beide das letzte Spiel am Sonntag gesund überstehen, werden sie in Katar dabei sein. Und dann im dritten Gruppenspiel direkt aufeinandertreffen.