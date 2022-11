Salzburg trifft auf Roma ++ Hasenhüttl muss gehen

Heute Montag fanden in Nyon die Europa- und Champions-League-Auslosungen statt: Demnach trifft der FC Red Bull Salzburg im Europacup auf AS Roma, David Alaba mit Real Madrid im Achtelfinale der Königsklasse auf Liverpool. Indessen muss Ralph Hasenhüttl bei Southampton den Coach-Posten räumen - nach 4 Jahren ist für den Grazer Schluss! Und bei den Paris Masters sorgt der erst 19-jährige Däne Holger Rune für die Sensation: Der Teenager bezwingt im Finale Novak Djokovic! Das und noch mehr sehen Sie heute in den Krone Sportnachrichten mit Moderatorin Katie Weleba.