Einbrecherin ging mitten in der Nacht „einkaufen“

Es gibt nichts, was es nicht gibt: Eine 24-jährige Tirolerin verschaffte sich in der Nacht auf Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in Rum bei Innsbruck - und ging gemütlich shoppen. Nachdem die Verdächtige den Einkaufswagen vollgepackt hatte, klickten beim Verlassen des Geschäftes die Handschellen.