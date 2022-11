Künstler Cornelius Kolig mit 80 Jahren gestorben

Vor allem durch seine eigensinnigen Arbeiten, die häufig an gesellschaftlichen Tabus kratzten, stand Cornelius Kolig immer wieder im Zentrum verschiedenster Debatten und erntete sogar die Bezeichnung „Fäkalkünstler“. In seinem selbsternannten Paradies, einem 6000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex in Vorderberg, beschäftigte sich der Künstler bis zuletzt auch mit den Themen Sexualität, Tod und menschliche Ausscheidungen.