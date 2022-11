1500 Notruf-Uhren in Niederösterreich vergeben

Hilfe auf Knopfdruck ist besonders für alleinlebende Menschen wichtig - und hierzulande oft sogar auch kostenlos. Durch das Drücken auf den Knopf der Notfall-Uhren können ihre Träger bei Gefahr im Verzug schnell Hilfe herbeirufen. „Ohne Zeitverzögerung erreicht der Hilferuf die Mitarbeiter unserer Notrufzentrale“, schildert Volkshilfe-Präsident Ewald Sacher. Gemeinsam mit Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig übergab er landesweit 1500 Notruftelefone - im Bild eines an eine Amstettnerin. „Das Land stellt ein Kontingent kostenfreier Uhren zur Verfügung“, so die Landesrätin. Voraussetzungen für die Gratis-Nutzung sind ein Hauptwohnsitz in NÖ, ein Nachweis, dass Pflegegeld bezogen wird, sowie auch eine Bescheinigung des Hausarztes.