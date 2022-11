Bald acht Milliarden: Weltbevölkerung vor Rekord

Afrika wird weiter wachsen

In keinem Erdteil wird unterdessen die Bevölkerung auf absehbare Zeit so zunehmen wie in Teilen Afrikas. „Afrika südlich der Sahara wird nach aktuellen Prognosen noch deutlich weiterwachsen. Ein Großteil des künftigen Wachstums der Weltbevölkerung wird in dieser Region und in einigen Ländern in Asien stattfinden“, sagt Experte Swiaczny.