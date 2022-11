Bregenz ist nun auch rechnerisch endgültig durch

Die Schwarz-weißen aus Bregenz spielen eine beeindruckende Saison in der Eliteliga. Das müssen sie wohl auch, denn am Ende der Spielzeit will das Team von Roman Ellensohn in die Zweite Bundesliga aufsteigen. Den ersten Schritt haben die Landeshauptstädter nun endgültig gemacht, auch wenn höchstwahrscheinlich sowieso nichts mehr angebrannt wäre.