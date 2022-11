Die Mößlacher-Zwillinge: Stark im Fels vereint!

Das Klettern in hohen Schwierigkeitsgraden in alpinen Felswänden ist für die beiden sympathischen Mößlacher-Zwillinge die Königsklasse im Bergsteigen. „Es ist der Wahnsinn, wenn man im neunten oder zehnten Schwierigkeitsgrad eine 700 Meter hohe Wand durchsteigt“, erzählen Robert und Roland, welche die „Bergkrone“ zum Klettern an eine versteckte Felswand im Bereich des Faaker Sees begleitete. Die 37-Jährigen, die in Nötsch aufgewachsen sind, haben sich das Klettern quasi selbst beigebracht.