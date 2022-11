Hauptstadtwein wurde auf „Neuer Domplatz“ getauft

Bischof segnete Wein

Diözesanbischof Alois Schwarz segnete den edlen Tropfen dort höchst selbst und plädierte dabei für eine allgemein bessere Gesprächskultur. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass man sich in Ruhe mit einem Glas Wein zu Tisch setzt und gemeinsam das Gespräch sucht“, appellierte der Bischof. Möglich wird eben das nächstes Jahr auf dem neu gestalteten St. Pöltner Domplatz sein. 2023 soll sich der Platz im Herzen der Innenstadt - wie mehrfach berichtet - in neuem Gewand präsentieren, vor Ort bei Veranstaltungen auch der Hauptstadtwein ausgeschenkt werden.