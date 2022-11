Sorge wegen Biber, der im Naherholungsgebiet nagt

Mit dem Foto eines stark angenagten Baumes wandte sich nun ein besorgter Leser an die „Tiroler Krone“: An den bei der Bevölkerung sehr beliebten Kranebitter Innauen scheint auch ein Biber Gefallen gefunden zu haben. Das Tier nagt Bäume direkt am Spazierweg an. „Da sind viele Menschen unterwegs“, sorgt sich der „Krone“-Leser um die Sicherheit im Naherholungsgebiet.