Daniel Donskoy gewinnt „Masked Singer“-Deutschland

Mehrere Wochen lang hatte er verborgen unter dem Kostüm eines haarigen Maulwurfs in Bauarbeiter-Kleidung eine Gesangsshow abgeliefert - und dabei immer mit scharfen Tanzmoves geglänzt. „Es war ein wundervolles Erlebnis“, bilanzierte Donskoy, nachdem er die Maske abgenommen hatte. Es sei allerdings nicht immer einfach, mit einem großen Lächeln auf die Bühne zu gehen, bei dem, was auf der Welt passiere, so der Schauspieler mit ukrainischen und russischen Wurzeln. „Umso schöner ist es am Ende, trotzdem auf die Bühne zu gehen und sagen zu dürfen, dass wir empathische Menschen sein müssen.“