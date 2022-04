„The Masked Singer“: Paul Potts als Koala enttarnt

Der 51-Jährige, der 2007 in der Castingshow „Britain‘s Got Talent“ gewonnen hatte, erhielt am Samstagabend in Köln die wenigsten Zuschauerstimmen und musste deshalb seine Maske abnehmen. „Sehr, sehr heiß“, sagte Potts in gebrochenem Deutsch über sein flauschiges Ganzkörper-Kostüm. Auch sei seine Sicht stark eingeschränkt gewesen.