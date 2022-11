Opernstar fordert: „Wir müssen jetzt handeln!“

Wir leben in Zeiten von Krisen. Wie sehen Sie die Zukunft?

Man muss optimistisch sein. Wir haben in den letzten 15 Jahren zu sorglos gelebt, marschierten mehr und mehr Richtung Selbstzerstörung. Heute sehen wir, wie abhängig wir sind. So können wir nicht weitermachen, das sind wir der Natur schuldig. Wir müssen aufwachen und handeln. Und zwar jetzt!