Blau-gelbe Landeshauptfrau sieht jetzt „grün“

„Krone“: In St. Pölten haben sich die jungen Öko-Kleber ja noch nicht auf die Straße gepickt. Und auch die schönen Kunstwerke im Landesmuseum sind bisher von Suppenschütt-Aktionen verschont geblieben. Wie halten Sie es mit Fridays for Future & Co?

Johanna Mikl-Leitner: Prinzipiell halte ich vom Engagement junger Menschen, denen es offenbar wirklich um die Zukunft des Planeten geht, sehr viel. Und ich verstehe deren Sorgen. Es gibt aber andere Wege, die Welt zu retten, wo eben keine wertvollen Kunstwerke beeinträchtigt werden.