„Mit meiner Tochter ist Teil von mir gestorben“

Der 4. Dezember 1999 - ein kalter, aber sonniger Tag, in Tirol; „ein Tag“, erinnert sich Carlo Agreiter, „der wunderbar begonnen, an dem nichts auf eine bevorstehende Tragödie hingewiesen“ hatte. „Und nein“, sagt der 77-Jährige auch, „ich konnte damals, zur Mittagszeit, nicht ahnen, dass ich mit Iris gerade zum letzten Mal sprechen würde.“ In der Küche seines Hauses in Innsbruck.