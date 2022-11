Jedem dritten Bauern fehlen Erben für den Betrieb

Experten informieren

In Wieselburg findet am 11. und 12. November etwa ein Seminar zu eben diesem Thema statt, bei dem auch Rechtsexperten und Mediatoren sowie Betroffene das Wort ergreifen werden. Grundlegende Infos gibt es auch bei einer bäuerlichen Soirée in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Krems, am 21. November ab 19 Uhr. Während es bei dem zweitägigen Seminar vor allem um rechtliche Probleme - und deren Lösungen - gehen wird, stehen bei dem Infoabend eher zwischenmenschliche Aspekte rund um die Hofübergabe mit dem Experten Josef Stangl vom Mediationsnetzwerk Hofnachfolge im Fokus.