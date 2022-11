Sorge um Sicherheit wegen des Flüchtlingsstroms

Österreich liege damit im europäischen Vergleich an der Spitze. „Im selben Zeitraum haben in der Schweiz 12.500, in Italien 48.000 und im zehnmal so großen Deutschland 130.000 einen Asylantrag eingebracht.“ Die Sicherheitslage werde immer prekärer – „siehe Übergriffe oder etwa die Geschehnisse in Linz“, so Fürst, der nun fordert: „Straffällige müssen so schnell wie möglich außer Landes gebracht werden.“ Aber: „Justizministerin Zadic rührt kein Ohrwaschl.“