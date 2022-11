Sommer-Märchen der Seilbahner geht zu Ende

Deutsche fahren am meisten

Trotzdem sind die Unternehmer mit den diesjährigen Zahlen zufrieden. Die eigenen Investitionen in den Ganzjahrestourismus würden nun Früchte tragen. Am häufigsten genutzt werden die Seilbahnen übrigens von unseren deutschen Nachbarn. Auf Platz 2 stehen Vorarlberger, gefolgt von Schweizer Eidgenossen.