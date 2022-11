50 ÖBB-Verbindungen fielen in der Steiermark aus

Die Kollektivvertragsverhandlungen der Eisenbahner stocken, es zeichnet sich keine Einigung zwischen Arbeitgeber und Gewerkschafter ab. Daher kam es am Donnerstag auch in der Steiermark zu Betriebsversammlungen. Bei den ÖBB fielen etwa 50 Verbindungen aus, vor allem im Nahverkehr. Die Bundesbahnen hatten zuvor gehofft, dass es - wie es in Kärnten übrigens der Fall war - zu keinen Betriebseinschränkungen kommt. Erst gegen 16 Uhr lief der Verkehr wieder planmäßig.