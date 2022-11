Die GKB warnt vor Zugausfällen am Donnerstag

Im Bahnbereich finden seit Mittwoch österreichweit gut 100 Betriebsversammlungen statt. Damit wird der Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde am 10. November erhöht - die Gewerkschaft vida fordert 500 Euro mehr für jeden Mitarbeiter. Die Versammlungen finden gestaffelt an mehreren Tagen statt, am Donnerstag ist die Steiermark an der Reihe.