Adneter Unternehmer verschenkt Holz

Die meisten Politiker reden groß, aber setzen nichts um. Wir wollen rasch und unbürokratisch helfen.“ Der Adneter Unternehmer Markus Deisl ist überzeugt, dass man in Zeiten der massiven Teuerung zusammenhalten muss. Er hat sich eine besondere Aktion ausgedacht. Er verschenkt an zwei Tagen an jeden Adneter Haushalt einen Schüttraummeter Holz. „Einfach am Firmengelände vorbeikommen und abholen“, sagt er . Die Termine: 11. November (13 bis 18 Uhr) und 12. November (8 bis 13 Uhr).