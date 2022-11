Auch ohne Lockdown sind Hofläden noch gefragt

Nicht nur Schokoriegel am Bahnhof oder Cappuccino im Stiegenaufgang: Automaten wurden vor allem während der Lockdowns auch in anderen Branchen verstärkt genutzt und haben neue Vertriebswege beflügelt. Wie Pilze sind die Geräte in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen. Besonders nachgefragt waren die Lebensmittelautomaten bei Landwirten, die Waren des täglichen Bedarfs so kontaktlos und rund um die Uhr an den Mann bringen konnten.