Einbruch in Gastlokal: Polizei sucht diesen Täter

Ein bisher unbekannter Täter verübte in der Nacht zum 6. August einen Einbruch in ein Lokal auf dem Stadtplatz in Vöcklabruck. Er erbeutete dabei Diebesgut in der Höhe von 37.000 Euro und verursachte zudem einen Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Der bisher unbekannte Täter wurde beim Einbruch von einer Überwachungskamera aufgenommen, die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Veröffentlichung der Lichtbilder an.