Angehende Hundeführer mit Bundesheer-Expertise

Langfristige Verbindung

Unser Bundesheer stellt dafür speziell ausgebildete Vierbeiner zur Verfügung, so trainieren seit 2018 jährlich zwei bis drei Hundeführer aus Ghana mit den Rottweilern des Heers. Damit verbunden ist nicht nur die Ausbildung in Österreich, sondern auch die Unterstützung der praktischen Umsetzung vor Ort durch österreichische Militärhundeexperten in Ghana. Nächstes Jahr im Herbst werden zwei in Österreich ausgebildete Hundeführer aus Ghana eingeladen - diesmal mit eigenen Hunden - weitere Ausbildungsschritte zu absolvieren.