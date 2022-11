Kurz-Schmid-Telefonat veröffentlicht: Legitim?

Telefonat via Signal geführt

Aus dem Umfeld von Kurz heißt es, dass es der Ex-Kanzler absurd finde, dass Schmid, der vor Kurzem der „Staatsfeind Nummer 1 war, jetzt als Nationalheld gefeiert und seine Aussagen wie die Bibel gelesen“ werden. Außerdem sei das Telefonat damals via Signal, einem abhörsicheren Messaging-Dienst, geführt worden, eine Abhöraktion der WKStA sei also auch nicht zu befürchten gewesen.