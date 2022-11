Herbert Granditz: So lebte die Kabarett-Legende

Er war bekannt als der große Schmähführer, seine Wuchteln und Witze waren legendär. Er war einer, der dem Volk „aufs Maul“ schaute und das, was er hörte, in geschliffene Pointen verwandelte. Wie oft er auf der Bühne stand, man kann es im Nachhinein gar nicht zählen. Bücher hat er geschrieben, 14 an der Zahl, die Hinterglasmalerei für sich entdeckt. „Mein Mann war eigentlich immer beschäftigt, immer am Tun“, sagt seine Witwe Daniela. „Er war einfach an vielem interessiert.“