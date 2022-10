Steirerin erlebte dramatische Flugzeug-Entführung

In einer Serie zu Allerseelen erzählt die „Steirerkrone“ die Geschichten hinter Parten. Wer war der Mensch? Was machte ihn aus? Wie erinnert man sich an den Verstorbenen? Die Schladmingerin Hannelore Brauchart machte Schlagzeilen, als Stewardess an Bord der entführten „Landshut“.