Die Grippe erhöht das Risiko für Herzinfarkt

In einer im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichten Studie wurde gezeigt, dass in der ersten Woche nach einer laborbestätigten Influenza-Infektion das Risiko für einen Herzinfarkt um das Sechsfache höher ist als in der Zeit davor oder danach. Besonders groß war das Risiko in dieser Studie für ältere Personen, für Infektionen mit Influenza-B und für Personen, die ihren ersten Infarkt erlitten.