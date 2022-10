Nächste Aktion: Aktivisten klebten sich auf Straße

„Es muss sein“

Sie wolle das nicht machen, hasse es, früh aufzustehen. „Aber es muss sein“, erklärt Aktivistin Karolin Lustug gegenüber der „Krone“. Sämtliche Teilnehmer der Aktion am Montag hätten sich in der Vergangenheit bereits an derartigen Aktionen beteiligt. Doch was sollen die Blockaden bringen? Die Aktion sei als „Feueralarm“ zu verstehen, „der den Menschen in der Früh wehtut“, so die Protestteilnehmer.