Heiße Gerüchte vor dem Abflug auf die Bermudas

Grund für die heißen Gerüchte: Nachdem Leon zuletzt schon gemeinsam mit der 31-Jährigen vom WM-Rennen auf Sardinien zum Weltcup nach Südkorea gejettet waren, hängte der 23-jährige Bregenzer nach der Rückkehr aus Asien noch einige gemeinsame Trainingstage mit Perterer in deren Kärntner Heimat an - was auch immer wieder in Instagram-Stories der beiden dokumentiert wurde. „Wir sind einfach gute Freunde“, stellt Pauger klar, „und ich habe mich nach zwei Tagen in Wien dazu entschieden, die Chance zu nutzen in Kärnten zu trainieren.“