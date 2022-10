Gorilla seit 33 Jahren in Einkaufszentrum gefangen

Mit leeren Augen blickt der Affe die Besucher an. Seit Jahren versuchen Organisationen, den einsamen Affen zu befreien - ohne Erfolg. Auch Pop-Ikone Cher kämpfte für „Bua Noi“. Eine Petition mit 117.000 Unterschriften reichte dem Zoo nicht für ein Umdenken. „Ein Leben in Langeweile und Einsamkeit ist für unsere großen Vettern unter den Primaten das grausamste Schicksal von allen“, so Tierschützer.