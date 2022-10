Beez stechen zu - und feiern historischen Triumph

Amerika nach Österreich

Zur Serpents-Fanbase meint er, dass diese auf jeden Fall noch ausbaufähig sei. Im Vergleich zu allen anderen Teams muss sich die MedUni mit der am Abstand kleinsten Fangemeinde zufriedengeben und träumt folglich von mehr grünen Plakaten unter den tausenden Fans in den ausverkauften Spielstätten. Was dafür geschehen muss? „Wir packen den Stier bei den Hörnern und geben in Zukunft mehr Gas beim Training.“ An den Spieltagen will die MedUni dem Publikum einer Liga, die ihresgleichen sucht, spektakulärsten Football bieten. „Es ist phänomenal, was die ACSL in den letzten Jahren aufgebaut hat, sie bringt Amerika nach Österreich“, so Priribauer. Das Ziel der Serpents: den Summer Bowl, das Finale der Liga, erreichen und dort vor tausenden Fans ein letztes Mal alles geben.