ACSL: Workouts im Container und mutige Versprechen

Die Saison 2022/23 der ACSL (Austrian College Sports League) steht in den Startlöchern. Mitte Oktober starten die Footballteams in die neue Saison, bis dahin befinden sich die hungrigen Mannschaften mitten in der Vorbereitung und sind heiß auf die kommende Spielzeit. Im Gespräch mit den Head Coaches der WU Tigers, Universität Wien Emperors und der BOKUBeez bekam krone.at exklusive Einblicke. Erste Unterschiede lassen sich in der Herangehensweise an die nächste Saison jedenfalls bereits feststellen. Während Emps-Coach Benjamin Bräuer seinen Spielern bereits den Titel verspricht, muss bei den BOKUBeez ein umfunktionierter Container herhalten.