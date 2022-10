„Nach den Partien war ich komplett ausgebrannt“

KRONE: Adrian, wie bist du zum Football gekommen?

ADRIAN REPOLUST: Ich war ein sehr großes Kind, man hat immer gesagt zu groß geraten. Im Alter von 13 Jahren war ich schon fast 190 Zentimeter groß, da ist es nicht so einfach im Sport etwas Passendes zu finden. Es gab Basketball und Football war noch nicht so verbreitet, aber Konstantin Tritscher war damals in meiner Parallelklasse in Salzburg. Einmal in der großen Pause hat er mich angesprochen und meinte: Hey, du bist groß, du siehst stark aus, komm doch mal im Training vorbei. So habe ich mit 14 begonnen zu spielen und nie wieder aufgehört.