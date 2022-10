Süße Rache: TU Robots führen den ACSL-Champion vor

David gegen Goliath

Die zahlreichen Zuschauer und Fans der beiden Teams, befeuert durch die Cheerleader, verwandelten das Ravelin-Footballzentrum an diesem späten Nachmittag in einen Hexenkessel. Die Spieler der TU Robots und der Uni Wien Emperors wurden mit tosendem Applaus empfangen. Im ersten Viertel der Partie dominierten die Robots überraschend klar das Spiel, was sich auch im Spielstand von 21:0 widerspiegelte. Für die TU kamen im zweiten Viertel keine weiteren Punkte dazu. Bei den Emperors folgte auf die punktlosen ersten 15 Minuten eine Leistungssteigerung, wodurch sie sieben Zähler auf das Scoreboard bringen und ihren Rückstand auf 21:7 verkürzten konnten.