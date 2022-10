Eine Bank für jeden Moment

Dass Schwarzenberg weitläufig ist und nicht nur aus dem postkartenhaften Ortszentrum besteht, wurde mir klar, als ich Peter Girardi zum Interview traf, den Mitbegründer der SMO-Reha, jener ersten Privatorganisation im Land, die sich der neurologischen Rehabilitation verschrieben hat. „Einfach via Achraintunnel nach Alberschwende, dann scharf links abbiegen“, sagte er am Telefon, mailte zur Sicherheit noch einen Google-Maps-Plan. Weder ich noch der Fotograf fanden sich auf dem Plan zurecht, verfuhren uns heillos, landeten auf einer Schotterstraße irgendwo in Alberschwende, die steil bergauf ging - ohne Allrad nicht zu schaffen. Ein junger Mann, der gerade das letzte Gras von einem Steilhang rechte, staunte Bauklötze, als wir ihm den Plan zeigten. „Gonz leatz“, sagte er und deutete in eine andere Himmelsrichtung. Arg verspätet langten wir endlich bei der gesuchten Hütte auf dem Vorsäß an, wo uns ein Herr in buntem, geometrisch gemustertem Hemd zuwinkte.