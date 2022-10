Volksmusik erobert die Innsbrucker Altstadt

Auch in diesem Jahr hüllen im Rahmen des „Alpenländischen Volksmusikwettbewerbes/Herma Haselsteiner Preis“ zahlreiche junge VolksmusikantInnen und SängerInnen aus dem gesamten Alpenraum Innsbruck in eine volksmusikalische Klangwolke - siehe dazu auch das Video. Ein Besuch in die Innenstadt von Innsbruck lohnt sich somit - sowohl am Samstag als auch am Sonntag.