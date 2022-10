Kane-Verhandlungen gestoppt: Spurs zittern um Star

Kane wolle sich vorerst einmal auf die Premier League konzentrierten, ehe sein voller Fokus der Weltmeisterschaft in Katar gilt. Für Tottenham ist der Torjäger unersetzbar, folglich will ihn der Klub unbedingt in Nord-London behalten. In zwölf Premier-League-Partien diese Saison traf Kane satte zehnmal, hinzu kam eine Torvorlage.