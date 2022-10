Bayern winken nach Barca-Aus noch mehr Millionen

Denn Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe ausgehandelt, dass in jeder Saison, in der Lewandowski mindestens 25 Pflichtspiel-Tore schießt, weitere 1,25 Millionen Euro nach München überwiesen werden müssen. Derzeit liegt Lewandowski bei 17 Treffern - und es könnten nun noch wesentlich mehr dazu kommen. Schließlich tut sich auch ein Lewandowski in der Europa League leichter als in der Königsklasse.