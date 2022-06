Nächster Top-Name: Harry Kane ein Bayern-Kandidat?

„Informiert“ und abgeblitzt

Die „Bild“ will in Erfahrung gebracht haben, dass die Bayern sehr wohl am dritten (diesmal ernst zu nehmenden) Angebot basteln, um Mane doch noch an die Säbener Straße zu lotsen. Und unterdessen? Sollen Kahn, Salihamidzic und Co. schon die Fühler in Richtung eines anderen Krachers ausgestreckt haben. Dieses neueste Gerücht brachte der italienische, in Transferfragen für gewöhnlich bestens informierte, Journalist Alfredo Pedulla aufs Tapet. Die Bayern sollen sich dem Bericht zufolge nach Kane „informiert“ und von Kanes Klub Tottenham Hotspur eine Abfuhr kassiert haben.