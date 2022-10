In der Übergangszeit sind Coronatests gefragt

Mit dem herbstlichen Wetter hält auch die Erkältungszeit Einzug in Salzburg. Das macht sich auch in den hiesigen Arztpraxen bemerkbar. „Mit Schulbeginn sind die Infektzahlen gestiegen, deswegen hatten wir in den Ordinationen eine deutliche Mehrbelastung“, sagt Richard Barta, praktischer Arzt in der Stadt Salzburg. Diese Steigerung entspannt sich laut dem Mediziner nun aber zusehends. Was bleibt, ist die Ungewissheit sobald die Nase rinnt.