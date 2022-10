Wegen dem hohen Strompreis droht „Gurkenkrise“

Produktion wird zurückgefahren

Und er nennt auch gleich die Konsequenz daraus: „Wir werden die Produktion zurückfahren müssen.“ Damit droht all jenen, die auch im Winter nicht auf frisches, heimisches Gemüse verzichten wollen, eine regelrechte „Gurkenkrise“. Denn nicht nur die beliebten Salatgurken, auch Paradeiser und Paprika aus Niederösterreich werden sich wohl seltener in den Regalen der Supermärkte finden. Fachleute der Landwirtschafskammer in St. Pölten beziffern den Rückgang mit 15 bis 20 Prozent.