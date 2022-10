Logistiker Gebrüder Weiss ist „völlig losgelöst“

Zwar spulen die orangefarbenen Gebrüder-Weiss-Laster immer noch Kilometer auf der Autobahn, doch was sie transportieren, wird bald in der Schwerelosigkeit des Alls umherfliegen. Der Logistiker ist Partner der schwedischen Swedish Space Corporation (SSC) und bringt für die Raketenmission SubOrbital Express 14 sogenannte wissenschaftliche Experimente nach Kiruna in Nordschweden. Dort werden die Experimente ins All geschossen, um daraus wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. So soll etwa untersucht werden, wie sich Zellen verhalten, wenn man diesen die Schwerkraft nimmt.